8 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد يوم الـ 8 من أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1521 المسلمون العثمانيون يفتحون مدينة بلغراد بقيادة سليمان القانوني.
- 1944 عصابات صهيونية تفشل في اغتيال المندوب السامي البريطاني في فلسطين السير هارولد ماك مايكل وزوجته في القدس.
- 1955 عقد أول مؤتمر من نوعه في جنيف بسويسرا حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية.
- 1970 بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية / الإسرائيلية والذي يستمر لمدة 90 يومًا حسب مضمون مبادرة روجرز.
- 1974 الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يستقيل من منصبه في أعقاب فضيحة وترغيت.
- 1990 استشهاد 22 مصليًا وجرح 200 آخرين برصاص قوات الاحتلال داخل المسـجد الأقصى المبارك.
- 1991 إطلاق سراح الرهينة البريطاني المصور الصحافي «جون ماكارثي» الذي كان مختطفًا في بيروت الغربية منذ 17 أبريل 1987.
- 1998 مقتل عشر دبلوماسيين إيرانيين وصحفي في مدينة مزار شريف الأفغانية علی يد عناصر ميليشيا طالبان الذين هاجموا القنصلية الإيرانية في المدينة خلال معارك طالبان والتحالف الشمالي.
- 2001 الاستشهادي القسامي أشرف السيد من نابلس فجر نفسه بسيارته المفخخة على حاجز "الحمرا" قرب أريحا، ما أدى إلى مقتل صهيونيين.
- 2015 استشهاد سعد دوابشة 33 عاماً والد الرضيع علي دوابشة في أحد المستشفيات الإسرائيلية، متأثراً بالجروح التي أصيب بها هو وزوجته وابنه عقب إحراق المستوطنين منزله في قرية "دوما".
المصدر / فلسطين أون لاين