8 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد يوم الـ 8 من أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1521 المسلمون العثمانيون يفتحون مدينة بلغراد بقيادة سليمان القانوني.

المسلمون العثمانيون يفتحون مدينة بلغراد بقيادة سليمان القانوني. 1944 عصابات صهيونية تفشل في اغتيال المندوب السامي البريطاني في فلسطين السير هارولد ماك مايكل وزوجته في القدس.

عصابات صهيونية تفشل في اغتيال المندوب السامي البريطاني في فلسطين السير هارولد ماك مايكل وزوجته في القدس. 1955 عقد أول مؤتمر من نوعه في جنيف بسويسرا حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية.

عقد أول مؤتمر من نوعه في جنيف بسويسرا حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية. 1970 بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية / الإسرائيلية والذي يستمر لمدة 90 يومًا حسب مضمون مبادرة روجرز.

بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية / الإسرائيلية والذي يستمر لمدة 90 يومًا حسب مضمون مبادرة روجرز. 1974 الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يستقيل من منصبه في أعقاب فضيحة وترغيت.

الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يستقيل من منصبه في أعقاب فضيحة وترغيت. 1990 استشهاد 22 مصليًا وجرح 200 آخرين برصاص قوات الاحتلال داخل المسـجد الأقصى المبارك.

استشهاد 22 مصليًا وجرح 200 آخرين برصاص قوات الاحتلال داخل المسـجد الأقصى المبارك. 1991 إطلاق سراح الرهينة البريطاني المصور الصحافي «جون ماكارثي» الذي كان مختطفًا في بيروت الغربية منذ 17 أبريل 1987.

إطلاق سراح الرهينة البريطاني المصور الصحافي «جون ماكارثي» الذي كان مختطفًا في بيروت الغربية منذ 17 أبريل 1987. 1998 مقتل عشر دبلوماسيين إيرانيين وصحفي في مدينة مزار شريف الأفغانية علی يد عناصر ميليشيا طالبان الذين هاجموا القنصلية الإيرانية في المدينة خلال معارك طالبان والتحالف الشمالي.

مقتل عشر دبلوماسيين إيرانيين وصحفي في مدينة مزار شريف الأفغانية علی يد عناصر ميليشيا طالبان الذين هاجموا القنصلية الإيرانية في المدينة خلال معارك طالبان والتحالف الشمالي. 2001 الاستشهادي القسامي أشرف السيد من نابلس فجر نفسه بسيارته المفخخة على حاجز "الحمرا" قرب أريحا، ما أدى إلى مقتل صهيونيين.

الاستشهادي القسامي أشرف السيد من نابلس فجر نفسه بسيارته المفخخة على حاجز "الحمرا" قرب أريحا، ما أدى إلى مقتل صهيونيين. 2015 استشهاد سعد دوابشة 33 عاماً والد الرضيع علي دوابشة في أحد المستشفيات الإسرائيلية، متأثراً بالجروح التي أصيب بها هو وزوجته وابنه عقب إحراق المستوطنين منزله في قرية "دوما".

المصدر / فلسطين أون لاين