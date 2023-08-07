فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أرامكو" السعودية تعلن انخفاض أرباحها بنسبة 38%

غضب شعبي من جرَّاء استمرار أزمة انقطاع المياه في الخليل

"الاقتصاد" تتحدث لـ"فلسطين" عن أسعار السلع الاستهلاكية وحقيقة ارتفاع سعر الزيوت

"زعتريات".. ملاذ "حج محمد" للإنتاج والراحة النفسية

عربدة بن غفير على أسرنا البواسل!

استشهاد فتى متأثّرًا بإصابته برصاص مستوطن في سلواد شرق رام الله

عملية (تل أبيب) تبدد الأوهام

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

منح الطالبة ليان الشاعر عضوية شرف لجنة حي المواصي

في الربع الثاني من 2023

"أرامكو" السعودية تعلن انخفاض أرباحها بنسبة 38%

07 اغسطس 2023 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الإثنين، تحقيق أرباح بقيمة 30.08 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023، بتراجع نسبته 38% تقريبا، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين قفزت أسعار النفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

اقرأ أيضاً: أرامكو وساينوبك تعتزمان بناء مجمع بتروكيماويات في الصين

وقالت في بيان نشرته على موقع سوق "تداول" السعودي المالي، "بلغ صافي الدخل 112,81 مليار ريال سعودي (30.08 مليار دولار أميركي) للربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ181.64 مليار ريال سعودي (48.44 مليار دولار أميركي) للربع ذاته من عام 2022".

المصدر / فلسطين أون لاين
#أرامكو #"أرامكو" السعودية #أرباح أرامكو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة