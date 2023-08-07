"أرامكو" السعودية تعلن انخفاض أرباحها بنسبة 38%

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الإثنين، تحقيق أرباح بقيمة 30.08 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023، بتراجع نسبته 38% تقريبا، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين قفزت أسعار النفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

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وقالت في بيان نشرته على موقع سوق "تداول" السعودي المالي، "بلغ صافي الدخل 112,81 مليار ريال سعودي (30.08 مليار دولار أميركي) للربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ181.64 مليار ريال سعودي (48.44 مليار دولار أميركي) للربع ذاته من عام 2022".

المصدر / فلسطين أون لاين