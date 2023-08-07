منح الطالبة ليان الشاعر عضوية شرف لجنة حي المواصي

منحت لجنة حي مواصي خان يونس ، الطالبة ليان محمد الشاعر (18 عامًا) شرف عضوية لجنة حي مواصي خان يونس ، تقديرًا لتفوقها المميز وحيزها الأولى على منطقة المواصى بحصولها على 99.6 في الفرع العلمي.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس واعضاء اللجنة، اليوم الإثنين، منزل الطالبة الشاعر في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأكد رئيس اللجنة حمادة اللحام أن قرار اللجنة منحها عضوية شرف في لجنة الحي هو تأكيد على مساندة المتفوقين والمبدعين في المواصي، مضيفا أن الشاعر هي أصغر عضوة لجنة حي في فلسطين تحصل على عضوة لجنة حي.

من جهتها، شكرت الطالبة الشاعر اللجنة على المبادرة بقبولها عضوا في النقابة، مؤكدة اعتزازها بحمل اسم اللجنة.

وأعربت عن أملها بأن يعيش متفوقين ومبدعي المواصي في بيئة ملائمة تحقق أحلامهم الضائعة.

المصدر / فلسطين أون لاين