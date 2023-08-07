استشهاد فتى متأثّرًا بإصابته برصاص مستوطن في سلواد شرق رام الله

استُشهد الفتى رمزي حامد (17 عامًا) صباح اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته خلال مواجهات جرت في بلدة سلود شرق مدينة رام الله قبل أيام.

وقالت وزارة الصحة في تصريح لها، إن الفتى استُشهد برصاص مستوطن قبل أيام في سلواد بالضفة الغربية.

وكانت وزارة الصحة برام الله، قالت إن عدَّة إصابات من بينها إصابة خطيرة تخص الفتى "حامد" وصلت لمستشفياتها، وذلك خلال المواجهات التي جرت في بلدة سلواد.

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وقالت مصادر طبية إن الفتى حامد تعرَّض للإصابة برصاصتين واحدة في صدره، وانزلقت إلى بطنه وانفجرت.

المصدر / فلسطين أون لاين