الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الإثنين حارًّا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدَّل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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طقس الإثنين 7 أغسطس

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية دافئًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 8 أغسطس

ويوم غدٍ الثلاثاء يكون الجو صيفيًّا عاديًّا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدَّلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 9 أغسطس

والأربعاء المقبل يكون الجو حارًّا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدَّل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الخميس 10 أغسطس

أما الخميس فيكون الجو حارًّا في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدَّل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين