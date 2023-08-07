تخللتها مواجهات.. الاحتلال يشن حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

كما واعتقلت تلك القوات خلال حملتها عددا من الشبان، جرى تحوليهم للمراكز العسكرية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، من حاجز الجلمة بأكثر من 20 آلية عسكرية، وسط مواجهات واشتباكات تصديا للقوات المقتحمة.

ووفق مصادر محلية، تسللت وحدات خاصة لحي المراح متخفية داخل مركبات فلسطينية مدنية، وحاصرت عدة منازل، وتبعتها نحو 20 آلية عسكرية مصفحة لمساندتها في عملية دهم المنازل، وقد احتل الجنود والقناصة بنايات عديدة.

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واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة فور اقتحام الآليات العسكرية للمدينة، سمعت أصواتها في أرجاء المدينة خاصة بمنطقة حي المراح والمنطقة الشرقية.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الخمايسة بحي المراح في جنين، واعتقلت شابا من منزل العائلة، بعد أن عاثت به خرابا وأخضعت قاطنيه لتحقيقات ميدانية.

كما واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لمناطق مختلفة في الضفة، واعتقلت عمار عسلية وأولاده الأربعة من بلدة برقة شرق رام الله.

واقتحمت برقة واعتدت على السكان ونفذت عمليات اعتقال طالت كل من: عمار عسلية، وصقر عمار عسلية، ومحمود عمار عسلية، ومحمد عمار عسلية، وعبد عمار عسلية.

وعمار عسلية أصيب في هجوم المستوطنين على البلدة يوم الجمعة الماضي، والذي استشهد خلاله الشاب قصي معطان برصاص المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين