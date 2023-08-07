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ارتقاء 4 عسكريين بقصف إسرائيلي على دمشق

07 اغسطس 2023 . الساعة 06:14 بتوقيت القدس
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ارتقاء 4 عسكريين بقصف إسرائيلي على دمشق

ارتقى أربعة عسكريين وجرح آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم مواقع في محيط دمشق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن مصدر عسكري في وزارة الدفاع فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأدى القصف إلى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق الوكالة.

وأكّد المصدر أنّ وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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