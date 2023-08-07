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غزة .. لاعب يعود للملاعب بعد إجراء 4 عمليات رباط صليبي

07 اغسطس 2023 . الساعة 00:51 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

تُعد الإصابات الكابوس الأكبر التي تواجه اللاعب في مسيرته الرياضية، وخصوصاً إذا كانت خطيرة وستُبعده عن الملاعب لفترة طويلة، قد تُفقده لمسته للكرة.


اللاعب فادي أبو حصيرة لم يستسلم، وتجاوز كل المحن التي واجهته، وقرر مواجهة الرباط الصليبي الذي أُصيب فيه أربع مرات من قبل، بالعودة للملاعب من جديد عبر بوابة فريق نادي الأقصى أحد أندية دوري الدرجة الثانية في فرع الوسطى والجنوب.


ولم ييأس أبو حصيرة من العودة للملاعب، وظهر مع فريقه الجديد "الأقصى"، في بطولة كأس غزة، وبرز بشكل لافت وسجل هدف فريقه الوحيد في المسابقة أمام غزة الرياضي.


وأجرى أبو حصيرة "31" عاماً، أربع عمليات جراحية في ركبته للتخلص من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث بات شبح يُداهمه في مشواره الرياضي، وكابوساً مُزعجاً له، ويخشى من عودته إليه مُجدداً، لكنه في ذات الوقت يتطلع لتقديم كل ما لديه ومصمماً على استعادة مستواه المعهود كموهبة أفرزتها الملاعب الفلسطينية، مُتمنياً أن تبتعد الإصابات عن طريقه.


وأُصيب أبو حصيرة مع نادي الهلال قبل 12 عام تقريباً، ثم مع الشاطئ في 2019، قبل أن تفشل الجراحة التي أجراها في الثالثة، وتجددت مرة أخرى بعد ذلك بشهور قليلة.


ولعب أبو حصيرة لأندية "الهلال، والتفاح، وخدمات الشاطئ، وشباب جباليا، وبيت حانون الأهلي"، ناهيك عن خوضه موسماً برفقة مركز عسكر في دوري الاحتراف الجزئي بالضفة الغربية المحتلة، علماً أنه يلعب في مركز صانع الألعاب.

#فادي أبو حصيرة #رباط صليبي

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