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أندية تعترض على قرار تأجيل مباريات دور الثمانية

06 اغسطس 2023 . الساعة 23:59 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

اعترضت عدة أندية على قرار ترحيل المباريات المتبقية من دور الثمانية في كأس غزة، نظرا لقرب موعد المباريات الجديد وانطلاق منافسات الدوري الممتاز والدرجة الأولى.

وكان اتحاد كرة القدم قرر ترحيل 3 مباريات من دور الثمانية لمدة 24 ساعة، وهي خدمات الشاطئ والصداقة، شباب رفح واتحاد بيت حانون، اتحاد الشجاعية وأهلي النصيرات، لتقام المباريات يوم غد الثلاثاء قبل يومين على بداية الدوري.

وطلبت الأندية من اتحاد الكرة تحريك مواعيد مبارياتها في الجولة الأولى من الدوري، نظرا لضيق الوقت بين مواعيد المباريات في البطولتين.

وتواجه الفرق صعوبة في منح لاعبيها الراحة بعد مباراتهم في الكأس والعودة للتدريبات الاستعدادية للدوري.

ويفتتح اتحاد خانيونس والهلال منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز يوم الجمعة القادم، وتتواصل يوم السبت بلقاء اتحاد بيت حانون والشجاعية وخدمات رفح والصداقة ويستقبل الشاطئ ضيفه شباب جباليا، وتختتم يوم الأحد بلقاء شباب رفح وشباب خانيونس، وغزة الرياضي والأهلي.

ويلعب أهلي النصيرات مباراته في افتتاح مشواره بالدرجة الأولى أمام بيت لاهيا يوم السبت المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #كرة القدم #كأس غزة

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