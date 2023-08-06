قوات الاحتلال تعتقل مقدسياً وتمدد اعتقال 6 وتفرج عن آخر بكفالة

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، مقدسيا ومددت اعتقال ستة آخرين، وأفرجت عن آخر شرط الكفالة.

وقالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" بالقدس، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي رشيد محمد درويش من بلدة العيسوية، شمالي القدس.

وأضاف البيان ان سلطات الاحتلال مددت اعتقال الفتى المقدسي نور الدين القواسمي، والشاب أحمد شويكي، ووسام زعاترة، وعدنان شاويش، حتى الخميس المقبل.

كما مددت اعتقال المقدسي صهيب نبابتة حتى الأحد المقبل، والفتى عز الدين طوطح حتى الأربعاء المقبل، فيما قررت الإفراج عن المقدسي عبد العال شويكي شرط توقيع كفالة.

يذكر أن محافظة القدس، رصدت نحو 151 حالة اعتقال، لفلسطينيين في كافة مناطق محافظة القدس خلال شهر تمّوز/يوليو الماضي، ومن بين الاعتقالات 14 طفلًا ، وأربع سيدات.

المصدر / فلسطين أون لاين