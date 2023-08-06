حمادة: كل محاولات الاحتلال لوأد المقاومة عبث لا طائل منه

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، أن كل ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي من أجل وأد المقاومة بالضفة لم يأتِ بنتيجة، "بل إن الضفة تحتضن المقاومة وتلتف حولها، وإن المقاومة في الضفة المحتلة مستمرة ولن تتراجع مهما أجرم المحتل الصهيوني".

وقال حمادة، اليوم الأحد، إن الاحتلال يحاول من خلال عمليات الاغتيال أن يكسر إرادة المقاومة في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن ما حدث في جنين مساء اليوم من اغتيال المقاومين الثلاثة يأتي في إطار معركة ضارية شرسة تخوضها المقاومة ضد المحتل.

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وأشار إلى أن استمرار المقاومة في الضفة الغربية يؤكد أن كل محاولات الاحتلال لوأدها هي عبث لا طائل منه، منوهاً بأنّ شعبنا سيواصل دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك، ولن يتراجع في ظل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وإجراءاته التهويدية.

ولفت إلى أن الاحتلال مستمر في تغوله على المسجد الأقصى، وزاد من وتيرة استخدام الطقوس التلمودية لتهويد القدس، ويسعى من خلال اعتداءاته إلى أن يجعل الاقتحامات مشهداً معتاداً، لكن ذلك لم ينجح.

المصدر / فلسطين أون لاين