كتيبة جنين تهدد قادة الاحتلال: "ما العمق عنا ببعيد"

قالت سرايا القدس - كتيبة جنين، إنّ "عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت أبطالنا المجاهدين، لن تنال من عزيمة مجاهدينا الأبطال الذين سيثأرون لدماء الشهداء، ويواصلوا طريقهم ودربهم في مقارعة العدو".

واغتالت قوات اليمام الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مقاومين فلسطينيين، بعد إطلاق النار صوب مركبتهم قرب دوار عرابة جنوب جنين.

وسحبت قوات الاحتلال المركبة الفلسطينية المستهدفة، واحتجزت جثامين الشبان الذين تم اغتيالهم، وهم نايف جهاد أبو صويص من مخيم جنين، ولؤي نزار نمر أبو نعسة من مخيم جنين، وبراء أحمد فايز كرامة من جلقموس.

وأضافت كتيبة جنين في بيان تلقى موقع نسخة عنه: "نعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا العظيم على الاستمرار في أداء الواجب الديني والوطني بمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي له في كل وقت وحين مهما كلف ذلك من ثمن".

وتابع البيان: "ليعلم العدو أن دماء الشهداء ستبقى وقود ينير لنا الطريق ويزيد من شرارة المقاومة وتصاعدها في كل فلسطين المحتلة واستمراراً في الانتفاضة المسلحة، وأن جريمته سترتد عليه ناراً وجحيماً بإذن الله تعالى".

وفي رسالتها لقادة الاحتلال قالت: "رسالتنا الأخيرة لقيادة العدو التي تحاول أن تعبث بجبهتنا الداخلية، أن عذاب الله قد يأتي رياحاً أو يأتي رجالاً من كتيبة جنين، وما العمق عنا ببعيد".

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وفيما يلي نص البيان كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة جنين

بأسمى آيات الجهاد والعز والثبات وبكل فخر واعتزاز تزف سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى شعبنا المجاهد العظيم، ثلة من الشهداء الأبطال:

شهيدها المجاهد: نايف جهاد نايف أبو صويص (٢٧ عاما)

والشهيد البطل: خليل نزار نمر أبو ناعسه (٢١ عاما)

والشهيد الشبل: براء أحمد القرم ( ١٥ عاما)

الذين ارتقوا مساء اليوم الأحد 6 أغسطس 2023م، في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات خاصة صهيونية لجيش العدو الصهيوني في مدينة جنين، ليلتحقوا برفقاء دربهم من الشهداء العظام مدافعين عن أرضهم ومؤدين لواجبهم المقدس في قتال هذا العدو الغاشم ، بعد مشوار جهادي حافل بالتضحية والبطولة والفداء ومقارعة الأعداء.

إننا في سرايا القدس - كتيبة جنين إذ ننعى الشهداء الأطهار لنؤكد على ما يلي:

أولاً/ نعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا العظيم على الاستمرار في أداء الواجب الديني والوطني بمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي له في كل وقت وحين مهما كلف ذلك من ثمن.

ثانياً/ إنّ عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت أبطالنا المجاهدين، لن تنال من عزيمة مجاهدينا الأبطال الذين سيثأرون لدماء الشهداء، ويواصلوا طريقهم ودربهم في مقارعة العدو.

ثالثاً/ ليعلم العدو أن دماء الشهداء ستبقى وقود ينير لنا الطريق ويزيد من شرارة المقاومة وتصاعدها في كل فلسطين المحتلة واستمراراً في الانتفاضة المسلحة، وأن جريمته سترتد عليه ناراً وجحيماً بإذن الله تعالى.

ورسالتنا الأخيرة لقيادة العدو التي تحاول أن تعبث بجبهتنا الداخلية، أن عذاب الله قد يأتي رياحاً أو يأتي رجالاً من كتيبة جنين، وما العمق عنا ببعيد.

جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين

الأحد 6 أغسطس 2023م

المصدر / فلسطين أون لاين