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بالفيديو مسيرات غاضبة في جنين تنديداً باغتيال الاحتلال ثلاثة فلسطينيين

06 اغسطس 2023 . الساعة 22:19 بتوقيت القدس
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مسيرات غاضبة في جنين تنديداً باغتيال الاحتلال ثلاثة فلسطينيين

خرجت مسيرات جماهيرية غاضبة، مساء اليوم الأحد، في مخيم جنين؛ تنديداً باغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة مقاومين قرب دوار عرابة جنوب المدينة.

وانطلقت المسيرات من مخيم جنين برفقة أهالي الشهداء الذين ارتقوا في عملية الاغتيال الجبانة، التي نفذتها قوات خاصة من جيش الاحتلال قرب دوار عرابة.

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وعمّت حالة من الحزن أوساط الجماهير الغاضبة في جنين، مع تواصل جرائم الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

واغتالت قوات اليمام الخاصة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مقاومين فلسطينيين، بعد إطلاق النار صوب مركبتهم قرب دوار عرابة جنوب جنين.

وسحبت قوات الاحتلال المركبة الفلسطينية المستهدفة، واحتجزت جثامين الشبان الذين تم اغتيالهم، وهم نايف جهاد أبو صويص من مخيم جنين، ولؤي نزار نمر أبو نعسة من مخيم جنين، وبراء أحمد فايز كرامة من جلقموس.

وأكدت حركة "حماس" أن الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، مشددة على أن جريمة اغتيال ثلاثة مقاومين من أبناء شعبنا في جنين، تمثل تصعيداً لعدوان الاحتلال وإرهابه المتواصل ضد شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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