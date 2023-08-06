شباب رفح يستأنف على قرار اتحاد الكرة بخصوص قعدان

غزة/وائل الحلبي:

أعلن شباب رفح التوجه للجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم للاعتراض على القرار إعادة قيد سامي قعدان على كشوفات خدمات رفح، مشيرا إلى أنه سيتوجه للمحكمة الرياضية في حال اعتماد لجنة الاستئناف لقرار الاتحاد.

وقال نادي شباب رفح إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة من أجل الحفاظ على حقوقه المالية والإدارية، خاصة وأنه تسلم قرار الاتحاد دون توضيح البنود التي تم الاستناد عليها في اتخاذه.

وألمح شباب رفح إلى وجود شبهة وموقف سابق من عدة أشهر، مستهجنا القفز عن المستندات التي قدمها النادي والتي تؤكد قانونية التعاقد مع اللاعب.

وكان اتحاد الكرة قرر عدم قبول تسجيل قعدان على كشوفات أي فريق في الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، بسبب مخالفة القوانين واللوائح والتعميم السنوي.

وأوضح الاتحاد أن قعدان سيسجل على قيود خدمات رفح في الانتقالات الشتوية القادمة، إذا رغب اللاعب بالظهور في المسابقات المحلية داخل فلسطين، وفقا للأصول المتبعة باتحاد الكرة.

وفرض الاتحاد غرامة مالية بقيمة 1000 دينار على قعدان، لمخالفة اللوائح والتوقيع لناديين مختلفين.

المصدر / فلسطين أون لاين