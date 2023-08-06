فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسيرات غاضبة في جنين تنديداً باغتيال الاحتلال ثلاثة فلسطينيين

شباب رفح يستأنف على قرار اتحاد الكرة بخصوص قعدان

ريال مدريد يحدد موعد تقديم عرضه لضم مبابي

كابينيت الاحتلال يقرر تعزيز استقرار السلطة الفلسطينية

كوتينيو قريب من الدوري القطري

"البرغوثي": عمليات الاغتيال تهدف للتغطية على فشل الاحتلال في ردع المقاومة

قوات الاحتلال تغتال ثلاثة شبان في جنين

الأهلي السعودي يتحرك للتعاقد مع نجم نابولي

غزة.. انطلاق احتفالات تخريج الفوج الثاني والأربعين في الجامعة الإسلامية

توتنهام يصدم بايرن ميونيخ وهذا ما قرره بخصوص هاري كين

شباب رفح يستأنف على قرار اتحاد الكرة بخصوص قعدان

06 اغسطس 2023 . الساعة 22:01 بتوقيت القدس
...
غزة/وائل الحلبي:

أعلن شباب رفح التوجه للجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم للاعتراض على القرار إعادة قيد سامي قعدان على كشوفات خدمات رفح، مشيرا إلى أنه سيتوجه للمحكمة الرياضية في حال اعتماد لجنة الاستئناف لقرار الاتحاد.

وقال نادي شباب رفح إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة من أجل الحفاظ على حقوقه المالية والإدارية، خاصة وأنه تسلم قرار الاتحاد دون توضيح البنود التي تم الاستناد عليها في اتخاذه.

وألمح شباب رفح إلى وجود شبهة وموقف سابق من عدة أشهر، مستهجنا القفز عن المستندات التي قدمها النادي والتي تؤكد قانونية التعاقد مع اللاعب.

وكان اتحاد الكرة قرر عدم قبول تسجيل قعدان على كشوفات أي فريق في الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، بسبب مخالفة القوانين واللوائح والتعميم السنوي.

وأوضح الاتحاد أن قعدان سيسجل على قيود خدمات رفح في الانتقالات الشتوية القادمة، إذا رغب اللاعب بالظهور في المسابقات المحلية داخل فلسطين، وفقا للأصول المتبعة باتحاد الكرة.

وفرض الاتحاد غرامة مالية بقيمة 1000 دينار على قعدان، لمخالفة اللوائح والتوقيع لناديين مختلفين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#خدمات رفح #شباب رفح #كرة القدم #سامي قعدان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة