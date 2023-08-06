كوتينيو قريب من الدوري القطري

كشفت تقارير صحفية أنّ أحد الأندية الناشطة في دوري نجوم قطر يرغب في التعاقد مع الدولي البرازيلي، فيليب كوتينيو، صانع ألعاب أستون فيلا الإنجليزي، في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.



وذكر صحفي "سكاي سبورتس" الموثوق "فابريتسيو رومانو" في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّ نادٍ قطري -لم يُكشف عن هويته- يرغب في التعاقد مع كوتينيو.



وأوضح رومانو أن النجم البرازيلي قد يغادر صفوف أستون فيلا، في حال حصل على عرض جيد، مؤكدًا أنّ أندية سعودية تواصلت مع كوتينيو أيضًا في يوليو/ تموز الماضي.



وانتقل نجم خط الوسط إلى أستون فيلا صيف 2022 قادمًا من برشلونة، ولم ينجح في إثبات قدراته مع المدرب الإسباني أوناي إيمري، ليصبح قريبًا من مغادرة الفريق.



وأمضى لاعب ليفربول وبرشلونة السابق موسمًا متواضعًا مع فريق مدينة برمنغهام؛ إذ نالت منه الإصابات وحرمته من المشاركة في العديد من المباريات.



جدير بالذكر أن كوتينيو خاض في الموسم الماضي 22 مباراة مع الفيلانز بمختلف المُسابقات، ولم يُسجّل إلا هدفًا واحدًا ولم يصنع أيّ هدف، بإجمالي دقائق بلغ 916 دقيقة فقط.

المصدر / فلسطين اونلاين