سلمي: "سرايا القدس" لا تفرط بدماء مجاهديها وقادتها

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، إن "الجريمة التي ارتكبها العدو في جنين شمالي الضفة الغربية هي عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله".

وأكد سلمي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن "العدو سيدرك عمّا قريب أن حماقاته وإرهابه سيقابل برد قوي من المقاومة، وأن سرايا القدس لا تفرط أبداً بدماء مجاهديها وقادتها".

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وشدد على أن "المقاومة هي السبيل والنهج الذي يمثل الشعب الفلسطيني" مشيراً إلى أن "المقاومة لن تضعف بفعل جرائم العدو؛ بل ستزداد قوة وعزمًا واصرارًا على المضي في القتال والمواجهة".

وكانت قوات الاحتلال، قد اغتالت عصر اليوم الأحد ثلاثة مقاومين، قرب بلدة عرابة، جنوبي جنين.

وزعم جيش الاحتلال، أن "قوة خاصة اغتالت خلية فلسطينية من مخيم جنين، يقودها فايز أبو صويص (26 عاما) ومعه اثنان آخران.

المصدر / فلسطين أون لاين