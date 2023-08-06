فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قوات الاحتلال تغتال ثلاثة شبان في جنين

الأهلي السعودي يتحرك للتعاقد مع نجم نابولي

غزة.. انطلاق احتفالات تخريج الفوج الثاني والأربعين في الجامعة الإسلامية

توتنهام يصدم بايرن ميونيخ وهذا ما قرره بخصوص هاري كين

اتحاد خانيونس أول المتأهلين لنصف نهائي كأس غزة 2023

موقف باريس سان جيرمان من عرض الهلال لضم فيراتي

مستوطن يدهس طفلاً شرق بيت لحم ويصيبه بجراح خطيرة

حجز أول مقعد في نصف نهائي بطولة كأس غزة

"العمل الفلسطيني المشترك" تدعو النازحين إلى العودة لمنازلهم في "عين الحلوة"

أسرى "الشعبية" بالسجون يبدأون أولى خطواتهم النضالية الثلاثاء

سلمي: "سرايا القدس" لا تفرط بدماء مجاهديها وقادتها

06 اغسطس 2023 . الساعة 20:06 بتوقيت القدس
...

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، إن "الجريمة التي ارتكبها العدو في جنين شمالي الضفة الغربية هي عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله".

وأكد سلمي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن "العدو سيدرك عمّا قريب أن حماقاته وإرهابه سيقابل برد قوي من المقاومة، وأن سرايا القدس لا تفرط أبداً بدماء مجاهديها وقادتها".

اقرأ أيضا: بالفيديو قوات الاحتلال تغتال ثلاثة شبان في جنين

وشدد على أن "المقاومة هي السبيل والنهج الذي يمثل الشعب الفلسطيني" مشيراً إلى أن "المقاومة لن تضعف بفعل جرائم العدو؛ بل ستزداد قوة وعزمًا واصرارًا على المضي في القتال والمواجهة".

وكانت قوات الاحتلال، قد اغتالت عصر اليوم الأحد ثلاثة مقاومين، قرب بلدة عرابة، جنوبي جنين.

وزعم جيش الاحتلال، أن "قوة خاصة اغتالت خلية فلسطينية من مخيم جنين، يقودها فايز أبو صويص (26 عاما) ومعه اثنان آخران.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #سرايا القدس #الجهاد الاسلامي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة