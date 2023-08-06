الأهلي السعودي يتحرك للتعاقد مع نجم نابولي

أشار تقرير صحفي إلى قيام نادي أهلي جدة السعودي بتحرك رسمي، من أجل التعاقد مع نجم نابولي الإيطالي، متوسط الميدان البولندي بيوتر زيلينسكي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي 2023.



ووفقًا لما أورده الصحفي الإيطالي الموثوق فابريتسيو رومانو، فإن إدارة الأهلي تقدمت بعرض رسمي إلى نظيرتها في نابولي، من أجل التوقيع مع اللاعب صاحب الـ29 عامًا.



وأضاف رومانو، عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الأهلي يريد التوصل لاتفاق بخصوص زيلينسكي قريبًا، وإلا، سيتحرك (النادي) صوب أهداف أخرى".



ويرتبط زيلينسكي مع نابولي بعقد يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2024، علمًا أن القيمة السوقية للاعب تُقدَر بـ35 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



ويتمتع النجم البولندي بجودة كبيرة في تأدية مهام لاعب الوسط الهجومي، وقد لعب دورًا مؤثرًا في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي 2022-23.



وإجمالًا، سجّل زيلينسكي 47 هدفًا، وقدّم 44 تمريرة حاسمة، خلال 329 مباراة خاضها مع نابولي، منذ انضمامه إلى النادي قادمًا من أودينيزي الإيطالي عام 2016، وفقًا لبيانات "ترانسفير ماركت".



وعلى الصعيد الدولي، خاض اللاعب82 مباراة مع منتخب بولندا الأول، مُسجلًا 10 أهداف، وكان جزءًا من تشكيلة بلاده التي تأهلت إلى دور الـ16 في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

المصدر / فلسطين اونلاين