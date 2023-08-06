توتنهام يصدم بايرن ميونيخ وهذا ما قرره بخصوص هاري كين

أشار تقرير صحفي إلى إمكانية انسحاب بايرن ميونخ الألماني من سباق التعاقد مع مهاجم توتنهام هوتسبير، النجم الإنجليزي هاري كين، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية 2023.



ووفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إدارة بايرن حددت لنظيرتها في توتنهام موعدًا نهائيًا للرد على عرضها الرسمي الأخير للتعاقد مع كين، لكن رئيس النادي اللندني دانييل ليفي، تجاهل ذلك، وقرر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



ويعني ذلك أن توتنهام قد لا يمنح بايرن ردًا على العرض في الموعد المُفترض، وحسب "ديلي ميل"، فإن المطاف قد ينتهي ببقاء كين داخل قلعة "السبيرز"، مع تحول بايرن لخيارات أخرى، يأتي في مقدمتها مهاجم يوفنتوس، الصربي دوشان فلاهوفيتش.



وتقدر وسائل إعلام عرض بايرن الأخير لضم المهاجم الإنجليزي بأكثر من 100 مليون يورو، شاملًا الإضافات، ووفقًا لمراقبين، فإن قيمة العرض يمكن اعتبارها "كبيرة للغاية"، بالنظر لتبقي أقل من عام في عقد اللاعب مع توتنهام.



لكن "ديلي ميل" قالت إن دانييل ليفي يرى أن الرسوم المناسبة لبيع بطاقة كين تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني (116 مليون يورو)، وحسب المصدر نفسه، سيكون من الصعب تدارك ذلك الفارق المالي بين عرض بايرن وطلب توتنهام خلال الفترة القادمة.



يُذكر أن كين ترعرع بالفئات السنية لتوتنهام، قبل تصعيده إلى الفريق الأول للنادي عام 2011، وبعد خروجه في بعض الإعارات، تمكّن اللاعب من فرض نفسه عنصرًا أساسيًا ومهمًا في تشكيلة الفريق اللندني.



وسجّل هداف السبيرز 280 هدفًا في 435 مباراة خاضها مع الفريق الأول لتوتنهام، وحاليًا، يحتل صاحب الـ30 عامًا المركز الأول على سلم الهدافين التاريخيين للفريق، والمركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، برصيد 213 هدفًا، خلف آلان شيرار (260).

المصدر / فلسطين اونلاين