اتحاد خانيونس أول المتأهلين لنصف نهائي كأس غزة 2023

غزة/ وائل الحلبي:

حجز اتحاد خانيونس أول بطاقة لنصف نهائي كأس غزة 2023 "بطولة الراحل إبراهيم أبو سليم"، بفوزه الثمين على شباب جباليا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة في افتتاح مباريات دور الثمانية.

ومن المقرر أن يلتقي اتحاد خانيونس بالفائز من لقاء الشجاعية وأهلي النصيرات في نصف النهائي.

بدأ اللقاء دون انتظار أي دقيقة من جس النبض، وحاول اتحاد خان يونس أن يباغت الثوار بهدف مبكر، وسط اعتماد الأخير على الركلات الركنية التي لم تظهر أي خطورة.

وتمكن البرتقالي من افتتاح التسجيل عبر مهاجمه يوسف لولو الذي استثمر تمريرة داخل منطقة الجزاء من عمر أبو عبيدة بعد هجمة مرتدة سريعة، ليسددها بكل قوة أقصى الزاوية اليسرى لمرمى شباب جباليا(9).

رد الثوار لم يتأخر وتمكن من تعديل النتيجة سريعا عبر مدافعه محمد أبو حسنين الذي استقبل كرة محمد الترامسي وحولها في مرمى اتحاد خانيونس (12).

وانحصرت الكرة وسط الملعب بعد تعديل النتيجة، وهدأت المجريات كثيرا باستثناء فرصة لاتحاد خان يونس، ولكن أبو عبيدة أهدرها بغرابة شديدة أمام المرمى شبه الخالي.

وارتقى خالد النبريص لعرضية متقنة من محمود شيخ العيد ولكن رأسيته علت العارضة بقليل، وحاول يوسف لولو تجاوز الخطوط الدفاع وأطلق تسديدة قوية ولكن الحارس إسماعيل المدهون كان في المكان المناسب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

بداية نارية لاتحاد خانيونس في الشوط الثاني ويتقدم بالهدف الثاني بعدما أرسل يوسف لولو كرة طولية وصلت خالد النبريص ليتخلص من ثلاثة مدافعين ويسدد الكرة في الشباك (53)، مرر النبريص بعدها مباشرة كرة على طبق من ذهب لعمران أبو بلال الذي وضعها بجانب القائم.

أفضلية اتحاد خانيونس تتواصل في ظل غياب تام لأي محاولة من شباب جباليا للتعديل، يوسف لولو عزز النتيجة بهدف ثالث لفريقه وثاني له بعدما ارتقى لكرة من ركلة ركنية ليحولها برأسه في الشباك (65)، حارس البرتقالي منع هدفا محققا بتصديه لانفراد يوسف سالم، وتصدى بعدها لتسديدة قوية من محمد النمس.

هدأت وتيرة اللعب مع محاولات خجولة من الثوار دون تهديد حقيقي للمرمى، وكاد علاء النبريص أن يسجل الهدف الرابع لولا براعة الحارس المدهون، الذي عاد وتصدى لكرة قوية من كلاب، يوسف سالم يهدر فرصة تذليل الفارق بعدما وضع الكرة بجانب المرمى الخالي من حارسه، ولاحت الفرصة أمام محمد الملفوح لكن الحارس عبد الرحمن النبريص تألق في التصدي للكرة، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لاتحاد خانيونس بثلاثة أهداف مقابل هدف لشباب جباليا.