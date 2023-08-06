موقف باريس سان جيرمان من عرض الهلال لضم فيراتي

أكد الصحفي الإيطالي، نيكولو شيرا، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرضًا من الهلال السعودي بقيمة 40 مليون يورو، للتعاقد مع متوسط الميدان الإيطالي، ماركو فيراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأوضح شيرا عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" أن فيراتي وافق بالفعل على الشروط الشخصية لعقد حتى عام 2026 مع عملاق الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا أن باريس سان جيرمان يمكن أن يوافق على بيع اللاعب للهلال إذا وصله عرض يتراوح ما بين 60 إلى 70 مليون يورو.



وكانت تقرير صحفية قد أكدت في وقت سابق اهتمام نادي الهلال بالحصول على خدمات النجم الإيطالي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2026، قبل أن يدخل الأهلي بقوة في سباق المنافسة على ضم اللاعب.



وكشفت صحيفة "Le parisien" الفرنسية منذ أسابيع أن باريس سان جيرمان سيوافق على رحيل متوسط ميدانه هذا الصيف، وأشارت إلى أن إدارة النادي الباريسي لا يعجبها أداء فيراتي مع الفريق.



وقالت الصحيفة في تقريرها: "باريس يفتح الأبواب لرحيل فيراتي هذا الصيف.. النادي يشعر أنه قد حان وقت التغيير، ولا يعجبه أداء اللاعب الإيطالي مع الفريق، بالنظر إلى الراتب المرتفع الذي يتقاضاه".



وانضم النجم البالغ من العمر 30 عامًا إلى باريس سان جيرمان في يوليو/ تموز 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي في صيف 2012، وخاض فيراتي 416 مباراة مع فريقه عبر كل المسابقات، مُحرزًا 11 هدفًا، فيما قدم 61 تمريرة حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 40 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

المصدر / فلسطين اونلاين