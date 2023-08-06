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بالفيديو مستوطن يدهس طفلاً شرق بيت لحم ويصيبه بجراح خطيرة

06 اغسطس 2023 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
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أصيب طفل فلسطيني بجراحٍ خطيرة جراء دهسه من مستوطن في منطقة كيسان الواقعة شرق محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الأحد.

ونقل الطفل جبريل محمد سواركة (4 أعوام) إلى مستشفى الجمعية العربية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، بعد أن دهسه مستوطن قرب منزل والده في منطقة كيسان شرق بيت لحم، ووصفت حالته بالخطيرة.

وقبل يومين، استشهد الشاب قصي جمال معطان (19 عاماً)، برصاص المستوطنين في قرية برقة رام الله، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الثائر وقطعان المستوطنين.

وأحرق المستوطنون سيارتين للفلسطينيين خلال هجومهم على بلدة برقة شرق رام الله، بحماية من قوات الاحتلال.

ورداً على جرائم المستوطنين، نفذ الشهيد البطل كامل أبو بكر (27 عاماً) من قرية رمانة غرب جنين، عملية إطلاق نار بطولية أمس، في تل أبيب، وأسفرت عن إصابة ثلاثة مستوطنين أحدهم بجراح خطيرة.

وقالت حركة حماس إنّ استمرار عمليات المقاومة في قلب الكيان، يؤكد مجدداً قدرة شعبنا على إصابة العدو في مقتل، فشل كل محاولات إخماد المقاومة وغل يدها في الضفة والقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بيت لحم #اعتداءات المستوطنين #الضفة الغربية

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