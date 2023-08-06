حجز أول مقعد في نصف نهائي بطولة كأس غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

تأهل فريق نادي اتحاد خانيونس للدور نصف النهائي من بطولة كأس غزة " بطولة المرحوم إبراهيم أبو سليم"، بعد فوزه على شباب جباليا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما عل ملعب الشهيد محمد الدرة بالمنطقة الوسطى.

وافتتح يوسف لولو التسجيل للاتحاد عند الدقيقة (8)، وعدل النتيجة محمد أبو حسنين النتيجة بهدف التعادل عند الدقيقة (12).

وفي الشوط الثاني استعاد خالد النبريص التقدم بالنتيجة لاتحاد خانيونس بهدف ثانٍ سجله في الدقيقة (53)، قبل أن يعزز يوسف لولو بالهدف الثالث عن الدقيقة (65) .

وينتظر اتحاد خانيونس الفائز من مباراة اتحاد الشجاعية وأهلي النصيرات التي ستقام غداً الثلاثاء على ملعب خانيونس، حيث ستُقام إلى جانبها مباراتين يلتقي في الأولى شباب رفح واتحاد بيت حانون على ملعب الدرة، فيما يقام ديربي المخيم بين الصداقة والشاطئ على ملعب اليرموك، والفائزان من المواجهتين سيلتقيان في نصف النهائي الآخر، حيث ستُستكمل المسابقة عقب نهاية بطولة الدوري العام.