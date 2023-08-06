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أول تعليق من حماس على عملية الاغتيال في جنين

06 اغسطس 2023 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
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أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، فشعبنا ومقاومته الباسلة لن يمرروا عدوان الاحتلال دون تدفعيه الثمن.

وقال قاسم تعقيبا على اغتيال قوات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين جنوب جنين مساء اليوم الأحد: "إن العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا".

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وأكد أن هذه الدماء الذكية ستكون وقوداً لتصعيد الفعل الفدائي واستمرار هذه الانتفاضة المجيدة والثورة العظيمة، فإرادة شعبنا صلبة لن تكسرها جرائم الاحتلال.

ونوه قاسم بأن هذا التصعيد من العدو الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #جنين

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