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الاحتلال يخطر بوقف بناء وهدم 15 منزلا جنوب نابلس

06 اغسطس 2023 . الساعة 18:04 بتوقيت القدس
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أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم ووقف بناء 15 منزلا في بلدة يتما جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي يتما، أحمد أبو صنوبر، في تصريح صحفي، اليوم، إن "قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، ووزعت 15 إخطارا يقضي بهدم ووقف البناء بالمنازل، إضافة إلى إخطارين بهدم جدارين في الأراضي الزراعية".

وأضاف أن "قرار الاحتلال جاء بذريعة أن المنازل مقامة على مناطق مصنفة (ج)".

يذكر أن قوات الاحتلال نفذت 256 عملية هدم، استهدفت 303 منشآت فلسطينية خلال النصف الأول من عام 2023، فضلا عن مصادرة نحو 44 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، وفقا لـهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #نابلس #هدم منازل

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