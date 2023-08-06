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بالفيديو قوات الاحتلال تغتال ثلاثة شبان في جنين

06 اغسطس 2023 . الساعة 17:40 بتوقيت القدس
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اغتالت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان فلسطينيين، عقب إطلاق النار بكثافة تجاه مركبة تقلهما في بلدة عرابة جنوبي جنين.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ قوة خاصة من جيش الاحتلال أطلقت النار بكثافة على مركبة فلسطينية يتواجد فيها مواطنين جنوب جنين شمالي الضفة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة شبان.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال دفعت تعزيزات عسكرية عند دوار عرابة، وأغلقت الطرق في المنطقة.

وأشارت المصادر أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف الفلسطينية من الوصول للمركبة المستهدفة لنقل جثامين الشهداء.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال انسحبت من منطقة الاغتيال قرب دوار عرابة وصادرت المركبة وحتجزت الشبان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #جنين #اغتيال مقاومين

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