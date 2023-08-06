حماس: منح قاتل الشهيد معطان وسام تقدير يعكس فاشية الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن دعوة ما يسمَّى وزير الأمن القومي الصهيوني (ايتمار بن غفير) لمنح وسام تقدير للمستوطن الذي قتل الشهيد قصي معطان خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله الجمعة الماضية، تعكس مدى عمق الإرهاب والفاشية التي تحكم سياسة حكومة الاحتلال اليمينية.

وأشار قاسم في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى أن الدعوة تعكس سلوك حكومة الاحتلال النازي العنصري، واستهتارها بكل القوانين الدولية واحتكامها لمنطق العصابات والمليشيات.

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المصدر / فلسطين أون لاين