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النائب د. مروان أبو راس يزور جمعية الاتحاد الإسلامي في لبنان

06 اغسطس 2023 . الساعة 14:44 بتوقيت القدس
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النائب د. مروان أبو راس يزور جمعية الاتحاد الإسلامي في لبنان

زار نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني د. مروان أبو راس، جمعية الاتحاد الإسلامي في بيروت وكان في استقباله رئيسها فضيلة الشيخ حسن قاطرجي والأستاذ عبد الباسط عوض المدير التنفيذي للجمعية ومسؤولها في طرابلس والشيخ نور الدين أرناؤوط المدير التنفيذي لمؤسسة نماء للتكافل والتنمية في الجمعية والشيخ يوسف القادري مسؤول الجمعية في البقاع  برفقة فضيلة الشيخ بسام كايد رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان.

ورحَّب الشيخ قاطرجي بالنائب  د. أبو راس الزائر مستعرضاً أنشطة الجمعية وأهدافها وأبرز إنجازاتها، منوهًا إلى ضرورة التواصل مع العلماء من مختلف الدول.

وأشاد أبو راس بجهود جمعية الاتحاد الاسلامي في لبنان نماء، معبّراً  عن تقديره لجميع العاملين فيها،  وأكد على أن الهدف من الزيارة هو شرح ما يتعرَّض له المسجد الأقصى والقدس الجارية في فلسطين وقطاع غزة والقدس.

ودعا إلى ضرورة تحرك العلماء ونصرة الأقصى، والقيام بدورهم في ظل الهجمة الصهيونية الغير مسبوقة على المقدَّسات في فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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