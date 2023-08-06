القيادي أبو كويك يطالب برفع الصوت عاليًا لرفض اعتداءات أجهزة السلطة بالضفة

طالب القيادي في حركة حماس الشيخ حسين أبو كويك كل المخلصين من أبناء شعبنا والفصائل وفي حركة فتح أن يرفعوا الصوت عاليًا رافضين ممارسات السلطة التي لا تخدم إلا أعداء شعبنا.

واستنكر أبو كويك الاعتداءات التي حدثت في جامعة الخليل، وقال إنه لا يجوز لجامعة الخليل الأكاديمية والصرح العلمي الشامخ من صروح فلسطين لا يجوز أن تنحاز إلى إطار طلابي يريد أن يستحوذ على القرار في الجامعة ويمنع الآخرين من ممارسة نشاطهم.

وأضاف أنه لا يجوز للجامعة أن تبيح الاعتداء على كرامة وحرية أبناء شعبنا وحرية العمل النقابي في الجامعة، والتضييق عمل أبناء الكتلة الإسلامية.

وأردف: "نحن نريد من هذه الجامعة أن تبقى ذات خط وطني لا يميز بين إطار وآخر، وتسعى إلى تحقيق رسالتها بأن تكون عاملًا مساعدًا على الوفاق الوطني وتشجّع الحوارات والعلاقات الوطنية".

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وأشاد بأهالي وعشائر الخليل الذين رفضوا الاعتداءات في جامعة الخليل وعلى المحرَّر حازم الفاخوري، مضيفًا: "نحيي هذا النفَس الطيب والتوجّه الذي يحافظ على الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي ويسعى للدفاع عن قيمنا وأخلاقنا وصيانة أعراضنا وحفظ مستقبل أبنائنا".

وكان مسلَّحون من مخابرات السلطة بالخليل قد اقتحموا مساء الجمعة، منزل الأسير المحرَّر حازم الفاخوري وزوجته الكاتبة لمى خاطر، واعتدوا عليهم، بسبب موقفهم الرافض للاعتداء على طلبة جامعة الخليل.

وشهدت جامعة الخليل اعتداءات من قِبل عناصر الشبيبة وأجهزة السلطة على طالبات جامعة الخليل وصحفيين، خلال وقفة رافضة للاعتداء على الطالبات والاعتقال السياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين