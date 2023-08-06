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خروج قطار عن مساره يودي بحياة 15 شخصاً في باكستان

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خروج قطار عن مساره يودي بحياة 15 شخصاً في باكستان

06 اغسطس 2023 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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صورة من مكان الحادث

لقي ما لا يقل عن 15 شخصاً مصرعهم اليوم الأحد، عندما خرج قطار عن مساره في جنوب باكستان، وذلك وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وقال محسن سيال، مسؤول في السكك الحديدية ، "كان القطار السريع مسافرًا من كراتشي إلى أبوت آباد وخرجت ثماني حافلات عن القضبان".

وأفادت قناة التلفزيون الحكومية الباكستانية نقلاً عن مسؤولين في السكك الحديدية أن 15 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين.

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ووقع خروج عن السكة بالقرب من محطة سكة حديد الصحراء في مدينة نوابشة بمحافظة السند الجنوبية.

وصرح إعجاز شاه المسؤول الاقليمي بالسكك الحديدية لوكالة فرانس برس أن عدَّة ركاب قتلوا وأصيب عدد آخر في الحادث المروع وأنه تمَّ إرسال قطار إغاثة إلى موقع الحادث.

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل الإعلام المحلية عشرات الأشخاص في الموقع، مع بعض النوافذ المحطَّمة لمساعدة الركاب على الصعود من العربات المنحرفة عن المسار وانقلبت حافلة واحدة على الأقل.

وكما وثَّقت العديد من مقاطع الفيديو المؤلمة، عددًا من الركاب ملقَيْن على الأرض بعد الحادث المؤلم.

المصدر / وكالات
#باكستان #سكك حديد #حادث قطار

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