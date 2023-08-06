7 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 7 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1879 صدور فرمان 7 أغسطس الخاص بالحد من الصلاحيات الممنوحة لخديوي مصر بعد أقل من أسبوعين من عزل الخديوي إسماعيل وتنصيب الخديوي توفيق.

صدور فرمان 7 أغسطس الخاص بالحد من الصلاحيات الممنوحة لخديوي مصر بعد أقل من أسبوعين من عزل الخديوي إسماعيل وتنصيب الخديوي توفيق. 1954 إعلان تأسـيس منظمة المؤتمر الإسلامي.

إعلان تأسـيس منظمة المؤتمر الإسلامي. 1963 مجلس الأمن يحذر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من إرسال أسلحة إلى جنوب أفريقيا كوسيلة من وسائل الضغط على الحكومة هناك لإنهاء سياسة التمييز العنصري.

مجلس الأمن يحذر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من إرسال أسلحة إلى جنوب أفريقيا كوسيلة من وسائل الضغط على الحكومة هناك لإنهاء سياسة التمييز العنصري. 1981 مشروع الأمير فهد بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي.

مشروع الأمير فهد بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي. 1982 اتفاق لبناني فلسطيني أمريكي (خطة فيليب حبيب) لإجلاء المقـاتلين الفلسطينيين عن بيروت، دون تعرض الكيان العبري لهم.

اتفاق لبناني فلسطيني أمريكي (خطة فيليب حبيب) لإجلاء المقـاتلين الفلسطينيين عن بيروت، دون تعرض الكيان العبري لهم. 1998 تفجير سفارات الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي، وحصدت التفجيرات 224 قتيلاً و4500 جريح.

تفجير سفارات الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي، وحصدت التفجيرات 224 قتيلاً و4500 جريح. 2002 استشهاد القائد القسامي حسام أحمد نمر حمدان، ابن القائد في حركة حماس الشيخ أحمد نمر حمدان من حي الأمل في مدينة خان يونس بعد قنصه من جندي صهيوني، وهو على سطح منزله.

استشهاد القائد القسامي حسام أحمد نمر حمدان، ابن القائد في حركة حماس الشيخ أحمد نمر حمدان من حي الأمل في مدينة خان يونس بعد قنصه من جندي صهيوني، وهو على سطح منزله. 2006 وزراء الخارجية العرب يعقدون مؤتمراً استثنائيًا في بيروت، بعد مضي 27 يومًا على بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

وزراء الخارجية العرب يعقدون مؤتمراً استثنائيًا في بيروت، بعد مضي 27 يومًا على بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان. 2014 رئيس الإكوادور يلغي زيارة إلى أراضي الـ 48 احتجاجًا على عدوان الكيان العبري على غزة، وصحيفة (هآرتس) العبرية تكشف عن مبادرة أوروبية لإعمار غزة مقابل نزع سلاح المقاومة.

رئيس الإكوادور يلغي زيارة إلى أراضي الـ 48 احتجاجًا على عدوان الكيان العبري على غزة، وصحيفة (هآرتس) العبرية تكشف عن مبادرة أوروبية لإعمار غزة مقابل نزع سلاح المقاومة. 2017 حدوث خسوف جزئي للقمر استمر ما يقارب الساعتين وشوهد في كل من آسيا، وأوروبا، وأفريقيا وأستراليا.

حدوث خسوف جزئي للقمر استمر ما يقارب الساعتين وشوهد في كل من آسيا، وأوروبا، وأفريقيا وأستراليا. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 19 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 715 ألف حالة وفاة وحوالي 11 مليونًا و578 ألف حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين