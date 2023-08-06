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ما حدث في المخيم لا يخدم القضية الفلسطينية ولا اللاجئين

خاص هويدي: 20 ألفًا هجّروا من "عين الحلوة" والخسائر المادية كبيرة جدًا

06 اغسطس 2023 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
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علي هويدي مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان- أرشيف
بيروت-غزة/ جمال غيث:

أكَّد المدير العام للهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان، علي هويدي، أن ما حدث في مخيم "عين الحلوة" جنوبي لبنان لا يخدم القضية الفلسطينية، ولا يُعزِّز حق اللاجئين في العودة، ويعوق رمزية وجود المخيم كشاهد على النكبة واللجوء.

هويدي صرَّح لصحيفة "فلسطين" أن المخيم يشهد الآن هدوءًا حذرًا بعد توقيع الفصائل اتفاقًا لتثبيت وقف إطلاق النار.

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وأفاد أنه بعد تشكيل لجنة من أعضاء هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان للتحقيق في الأحداث داخل المخيم، عاد جزء من الأهالي إلى منازلهم، لكن اندلعت اشتباكات من جديد مساء الأربعاء الماضي مما أجبرهم على مغادرة المخيم مرة أخرى.

وذكر أن قرابة 20 ألف لاجئ، أي ربع سكان المخيم، تركوا منازلهم نتيجة الاشتباكات التي اجتاحت المخيم في الأيام الأخيرة، ومن بين هؤلاء، هناك حوالي 5 آلاف طفل تعرضوا لصدمات نفسية حادة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اللاجئين الفلسطينيين #عين الحلوة #علي هويدي #مخيمات لبنان

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