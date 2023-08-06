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الاقتصاد تُحدّد سعر السكر بغزة بعد رفع بعض التجار للأسعار

06 اغسطس 2023 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
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الاقتصاد تُحدد سعر السكر بغزة بعد رفع بعض التجار للأسعار

قال المدير العام للسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة د. أسامة نوفل، اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، أن طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة تتابع أسعار السلع الأساسية في الأسواق الفلسطينية في قطاع غزة على مدار الساعة، وتحرّر محاضر ضبط للتجار المُخالفين.

وبيَّن نوفل في تصريحات وصلت "" أن هناك تراجعاً على أسعار زيوت الطهي بشكل ملحوظ، مؤكداً أنها لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود ارتفاع على أسعارها.

وأشار إلى أن سعر رطل السكر 10 شواكل للمستهلك، وهناك تعليمات لدى حماية المستهلك بتحرير محاضر ضبط لأي تاجر يرفع السعر، محذّراً التجار من أي استغلال ورفع للأسعار.

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وأوضح أن قطاع غزة يستهلك شهرياً نحو 3760 طناً من السكر، وخلال أسبوعين دخل حوالي 2700 طن، لافتًا إلى توفر كميات جيدة من السكر.

وبشأن أسعار الدقيق، قال نوفل: "لم يجرِ أي تغيير على أسعاره"، مؤكداً أنها مستقرة رغم الارتفاع العالمي ويتم البيع بالسعر القديم.

وأضاف: "سعر ربطة الخبر لم يتغير ولا يوجد أي ارتفاع بالأسعار".

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتصاد #أسعار القمح #أسعار السكر #أسعار الزيوت

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