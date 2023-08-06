الجزائر ترفض التدخل العسكري في النيجر وتؤكد أنها مع الشرعية

ذكرت قناة "النهار" الجزائرية، نقلاً عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت متأخر أمس السبت، أن الجزائر ترفض قطعًا أي تدخل عسكري في النيجر.

وقال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية: "أي تدخل سيشعل منطقة الساحل"، مضيفاً: "الجزائر سبق وقالت إنها مع الشرعية الدستورية".

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وأوضح أن الذي حدث في النيجر "انقلاب، لذلك وجب عليهم أن يعودوا إلى الشرعية الدستورية، وإذا رغبوا أن نقدّم لهم المساعدة لعودتها فنحن نرحب بذلك".

وكان جيش النيجر شدَّد أمس السبت على رفضه التراجع عن الانقلاب بالتزامن مع قرب مهلة الإيكواس للانقلابيين بتسليم السلطة، وبينما حدَّدت تشاد موقفها من شن عمل عسكري ضد جارتها الغربية، قالت فرنسا إنها تأخذ الأمر على محمل الجد.

وقال مصدر في جيش النيجر للجزيرة: "لن نتراجع عن خطواتنا بشأن تعليق الدستور والإطاحة بالرئيس محمد بازوم".

المصدر / وكالات