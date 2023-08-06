وظيفة شاغرة في شركة أهلا موبايل بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أهلا موبايل بمدينة غزة الموزع الرئيسي لشركة أوريدو تعلن فيه عن حاجتها لموظف مبيعات معرض
المؤهلات المطلوبة:
1- حاصل على شهادة جامعية (تسويق، إدارة أعمال، محاسبة أو أي تخصص له علاقة)
2- أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات في مجال مبيعات الأجهزة والإكسسوارات
3- يجيد المتقدم التعامل مع الفواتير والطلبيات
4- يتحمل ضغط العمل
5- ان يكون المتقدم حسن المظهر ولديه مهارات شخصية جيدة في لباقة الحديث والاقناع والبيع
6- أن يكون من سكان مدينة غزة
7- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام
8- أن يكون حاصل على شهادة حسن سير وسلوك
طريقة التسجيل
- على من تنطبق عليه الشروط أعلاه الرجاء إسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي
- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 10/8/2023
- العنوان: مدينة غزة - شارع الجلاء - عمارة جاد - الطابق الاول