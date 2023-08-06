وظيفة شاغرة في شركة أهلا موبايل بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أهلا موبايل بمدينة غزة الموزع الرئيسي لشركة أوريدو تعلن فيه عن حاجتها لموظف مبيعات معرض

المؤهلات المطلوبة:

1- حاصل على شهادة جامعية (تسويق، إدارة أعمال، محاسبة أو أي تخصص له علاقة)

2- أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات في مجال مبيعات الأجهزة والإكسسوارات

3- يجيد المتقدم التعامل مع الفواتير والطلبيات

4- يتحمل ضغط العمل

5- ان يكون المتقدم حسن المظهر ولديه مهارات شخصية جيدة في لباقة الحديث والاقناع والبيع

6- أن يكون من سكان مدينة غزة

7- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام

8- أن يكون حاصل على شهادة حسن سير وسلوك

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليه الشروط أعلاه الرجاء إسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي

[email protected]

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 10/8/2023

- العنوان: مدينة غزة - شارع الجلاء - عمارة جاد - الطابق الاول