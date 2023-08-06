فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأمعاء الخاوية.. معركة موت أو حياة تستعر في سجون الاحتلال

الحراكات المطلبية في لبنان.. استجابة "هزيلة" من "أونروا" لصرخات اللاجئين الفلسطينيين

شهاب لـ"فلسطين": السلطة تحافظ على بقائها عبر تصعيد الاعتقالات والقمع

أحكام قضائية بحق 14 متخابرًا بينهم 7 بـ"الإعدام"

"5 بقراتٍ حمراء".. خرافة إسرائيلية تؤجج حربًا دينية

تحذيرات مقدسية من التحاق الطلبة بمدارس تفرض المنهاج الإسرائيلي

خروج قطار عن مساره يودي بحياة 15 شخصاً في باكستان

هويدي: 20 ألفًا هجّروا من "عين الحلوة" والخسائر المادية كبيرة جدًا

الفاخوري يتهم أجهزة السلطة بالاعتداء عليه وعلى زوجته وينفي الخلاف العائلي

عائلة الشهيد "أبو بكر" تكشف سر نجاحه في التخفي عن الاحتلال

وظيفة شاغرة في شركة أهلا موبايل بمدينة غزة

06 اغسطس 2023 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن شركة أهلا موبايل بمدينة غزة الموزع الرئيسي لشركة أوريدو تعلن فيه عن حاجتها لموظف مبيعات معرض

المؤهلات المطلوبة:

1- حاصل على شهادة جامعية (تسويق، إدارة أعمال، محاسبة أو أي تخصص له علاقة)

2- أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات في مجال مبيعات الأجهزة والإكسسوارات

3- يجيد المتقدم التعامل مع الفواتير والطلبيات

4- يتحمل ضغط العمل

5- ان يكون المتقدم حسن المظهر ولديه مهارات شخصية جيدة في لباقة الحديث والاقناع والبيع

6- أن يكون من سكان مدينة غزة

7- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام

8- أن يكون حاصل على شهادة حسن سير وسلوك

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليه الشروط أعلاه الرجاء إسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي

[email protected]

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 10/8/2023

- العنوان: مدينة غزة - شارع الجلاء - عمارة جاد - الطابق الاول

#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة