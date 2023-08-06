واشنطن: السجن 16 عاماً لمنفذ هجوم ضد مسجد بولاية ميسوري

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، حكمًا بالسجن 191 شهرًا، ضد نيكولاس جون بروفيت، منفذ هجوم مسجد تابع لمركز كيب جيراردو الإسلامي، في ولاية ميسوري.

وأوضح البيان أن بروفيت سيطلق سراحه بشرط أن يبقى تحت المراقبة لمدة 3 سنوات بعد قرار الحكم بسجنه 191 شهرًا، وأنه تم تغريم بروفيت 551 ألف دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمسجد جراء إضرام النار فيه مرتين.

وقالت كريستين كلارك، نائبة المدعي العام لقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل: "الهجمات على المساجد في بلادنا هي اعتداءات على المؤمنين وتقوض الحق الأساسي للفرد في ممارسة دينه دون خوف أو عنف".

وأضافت: "أن وزارة العدل مستمرة بفرض القوانين الفيدرالية بحزم والتي تحمي جميع أماكن العبادة بغض النظر عن العقيدة".

يذكر أن بروفيت أشعل النار في مركز كيب جيراردو الإسلامي بداية شهر رمضان في 24 أبريل 2020، وتسبب الحريق في إلحاق أضرار جسيمة بالمبنى.

واعترف بروفيت بمسؤوليته عن "تدمير ممتلكات دينية واستخدام النار لارتكاب جريمة فيدرالية" في 12 ديسمبر 2022.

المصدر / الأناضول