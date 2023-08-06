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وفاة زوجة بعد 10 أيام من موت زوجها تنثر الحزن على مواقع التواصل

06 اغسطس 2023 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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صورة الزوجين التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حالة غريبة حصلت بين زوجين في رام الله بالضفة الغربية، حيث توفيت زوجة بعد 10 أيام فقط من وفاة زوجها.

المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكرت أن الزوجة المتوفاة هي غادة الجوابرة، وزوجها الدكتور سرحان زيادة.

والمصادر ذاتها قالت إن الزوجة كانت تعاني من مرض عضال، فيما زوجها تُوفي بشكل مفاجئ ودون أي أعراض، تاركين خلفهما 3 أطفال.

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ونثرت وفاة الزوجين حالة من الحزن على ردود نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى معظم الصفحات التي نشرت صورة الزوجين، علَّق المئات على حالة الوفاة، داعين لهما بالرحمة والمغفرة

المصدر / فلسطين أون لاين
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