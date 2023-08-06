العثور على جثَّة مسن مقيد اليدين في منزله بالمقيبلة

عثر صباح اليوم الأحد، على جثة رجل مسن في منزله ببلدة المقيبلة بالداخل المحتل.

ووفق الطواقم الطبية التي وصلت للمكان بعد بلاغ من الجيران، فقد وجد المتوفى عبد الله علي سعدي (76 عامًا)، جثة هامدة في منزله وهو مقيد اليدين.

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وأعلنت الطواقم الطبية عن وفاة الرجل بعد أن باءت عمليات انعاشه بالفشل.

ووفق التحقيقات الأولية فإن مشتبهين اقتحموا منزل المسن بهدف السرقة وقاموا بربطه وسرقة أغراض من المنزل وفي مرحلة معينة فقد المسن الوعي إلى أن توفاه الله.

المصدر / فلسطين أون لاين