مطلوب أعضاء هيئة تدريسية بقسم اللغة الإنجليزية - الجامعة الإسلامية بغزة

إعلان توظيف صادر عن الشئون الأكاديمية في الجامعة الإسلامية بغزة تعلن فيه عن حاجة قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب لأعضاء هيئة تدريسية للعمل بنظام الساعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023م وفقًا للتخصصات التالية:

التخصص:

- الأدب

- اللغويات

- الترجمة /العمل الحر وتقنيات الترجمة (السمعية والبصرية).

المؤهل المطلوب : ماجستير، دكتوراة

الشروط المطلوبة

– أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراة في إحدى التخصصات المذكورة.

– ألا يقل المعدل في الدرجتين الجامعية الأولى والثانية عن جيد جدًا.

– يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس الأكاديمي.

– الاستعداد للعمل في فرعي الجامعة (غزة، الجنوب)

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال موقع الجامعة على الرابط التالي:

http://career.iugaza.edu.ps/?p=1649

- ينتهى التسجيل يوم الاثنين الموافق 14/8/2023