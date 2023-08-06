وظائف شاغرة في كلية فلسطين التقنية - دير البلح

إعلان توظيف صادر عن كلية فلسطين التقنية - دير البلح تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي كما يلي:

أولاً: تعلن إدارة الكلية عن حاجتها لمدرس جامعي بنظام العقد الشهري .

الكفايات المطلوبة

1- درجة بكالوريوس اداب لغة انجليزية إضافة إلى دبلوم تربية .

2- أو درجة بكالوريوس تربية لغة انجليزية .

3- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس الجامعي لا يقل عن عام .

4- المعدل لا يقل عن جيد جداً.

ثانياً: تعلن الكلية عن حاجتها لمحاضر أكاديمي بنظام الساعة

الكفايات المطلوبة

- درجة الماجستير في الطب البشري .

- أو درجة الماجستير في الصحة العامة بشرط أن يكون البكالوريوس طب بشري .

- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس الجامعي لا يقل عن عام .

- المعدل لا يقل عن جيد

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف من خلال تقديم الطلبات في قسم شؤون الموظفين بالكلية - المبنى الاداري بالمقر الرئيس بدير البلح.

- تقديم الطلبات من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً مع ارفاق الشهادات والخبرات في مجال التخصص .

- ينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق 13/8/2023

- العنوان: قطاع غزة - دير البلح - شارع الكلية .