وظائف شاغرة في كلية فلسطين التقنية - دير البلح

إعلان توظيف صادر عن كلية فلسطين التقنية - دير البلح تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي كما يلي:
أولاً: تعلن إدارة الكلية عن حاجتها لمدرس جامعي بنظام العقد الشهري .
الكفايات المطلوبة
1- درجة بكالوريوس اداب لغة انجليزية إضافة إلى دبلوم تربية .
2- أو درجة بكالوريوس تربية لغة انجليزية .
3- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس الجامعي لا يقل عن عام .
4- المعدل لا يقل عن جيد جداً.
ثانياً: تعلن الكلية عن حاجتها لمحاضر أكاديمي بنظام الساعة
الكفايات المطلوبة
- درجة الماجستير في الطب البشري .
- أو درجة الماجستير في الصحة العامة بشرط أن يكون البكالوريوس طب بشري .
- يفضل من لديه خبرة في مجال التدريس الجامعي لا يقل عن عام .
- المعدل لا يقل عن جيد
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف من خلال تقديم الطلبات في قسم شؤون الموظفين بالكلية - المبنى الاداري بالمقر الرئيس بدير البلح.
- تقديم الطلبات من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً مع ارفاق الشهادات والخبرات في مجال التخصص .
- ينتهي التسجيل يوم الأحد الموافق 13/8/2023
- العنوان: قطاع غزة - دير البلح - شارع الكلية .