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باستخدام صواريخ كينجال وكاليبر

روسيا تقصف شركة أوكرانية لمحركات الطائرات والمروحيات

06 اغسطس 2023 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
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روسيا تقصف شركة أوكرانية لمحركات الطائرات والمروحيات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا قصفت شركة "موتور سيتش" المنتجة لمحركات الطائرات والمروحيات باستخدام صواريخ كينجال وكاليبر.

وقال زيلينسكي في تصريحات مرئية إن "صواريخ كينجال وكاليبر ضربت اليوم موتور سيتش ومنطقة خميلنيتسكي وقد أسقطت وحدات دفاعنا الجوي بعضها".

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وأكد أنهم سيدافعون عن حرية أوكرانيا مهما زادت الهجمات الروسية، مضيفا: "لن تتمكن روسيا من تغيير القانون الدولي بالإرهاب أو الأزمات أو الترهيب".

وتُعرف "موتور سيتش (Motor Sich)" بأنها إحدى الشركات المصنعة الرئيسية لمحركات الطائرات والمروحيات، ويقع مقرها في منطقة زاباروجيا الأوكرانية.

المصدر / وكالات
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