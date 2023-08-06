فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يقتحم منزل عائلة منفذ عملية (تل أبيب) في جنين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

خلف دمارًا كبيرًا.. زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شرق الصين

الاحتلال يقتحم الخليل ويعتقل عددًا من المواطنين

استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب بقناة السويس

الكشف عن تفاصيل جديدة حول منفذ عملية (تل أبيب)

كتلة الصحفي تستنكر استمرار اعتداء السلطة على الصحفيين في الضفة

شباب رفح يُلوح باللجوء للمحكمة الرياضية

حماس تبارك عملية "تل أبيب" وتؤكد أن ثورة شعبنا لن تهدأ

وصول عناصر "فاغنر" إلى النيجر.. تعرف إلى السبب!

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

06 اغسطس 2023 . الساعة 08:18 بتوقيت القدس
...
اعتقال شاب فلسطيني من قبل قوات الاحتلال (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واعتقلت تلك القوات، بحسب ما أوردته مصادر محلية، المحرر بلال أبو سنينة من منزله في منطقة وادي السمن، وخضر العويوي عقب مداهمة منزلهما في الخليل.

اقرأ أيضا: مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية بنابلس

وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال مجدي صبيحات بعد اقتحام منزله في بلدة رمانة غرب المدينة.

واعتقلت الشابين عبد العال سمير شويكي وأحمد سلمان شويكي من منطقة الثوري بالقدس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #اعتقالات #قوات الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة