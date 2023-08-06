قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واعتقلت تلك القوات، بحسب ما أوردته مصادر محلية، المحرر بلال أبو سنينة من منزله في منطقة وادي السمن، وخضر العويوي عقب مداهمة منزلهما في الخليل.

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وفي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال مجدي صبيحات بعد اقتحام منزله في بلدة رمانة غرب المدينة.

واعتقلت الشابين عبد العال سمير شويكي وأحمد سلمان شويكي من منطقة الثوري بالقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين