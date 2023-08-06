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بالفيديو الاحتلال يقتحم منزل عائلة منفذ عملية (تل أبيب) في جنين

06 اغسطس 2023 . الساعة 05:14 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقتحم منزل عائلة منفذ عملية (تل أبيب) في جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزل عائلة منفذ عملية (تل أبيب) البطولية، كامل أبو بكر، في بلدة رمانة غرب مدينة جنين.

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وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أخذت قياسات منزل الشهيد “أبو بكر” تمهيدًا لهدمه.

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واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال دون أن يُبلغ عن مصابين أو معتقلين.

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح المنازل المجاورة، فيما دفعت بعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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