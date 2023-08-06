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خلف دمارًا كبيرًا.. زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شرق الصين

06 اغسطس 2023 . الساعة 03:43 بتوقيت القدس
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خلف دمارًا كبيرًا.. زلزال بقوة 5,4 درجات يضرب شرق الصين

ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات شرق الصين، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص وانهيار عشرات المباني.

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وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مصابيح تهتز وأشخاصًا يخلون منازلهم وهم يسيرون بين قطع الحجارة المتناثرة على الأرض.

وقالت الهيئة الأميركية إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 2,33 صباحًا (18,33 ت غ) كان على بعد 26 كيلومترًا جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونغ وعلى عمق 10 كيلومترات.

وكتب شخص على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" من مقاطعة خيبي المجاورة لشاندونغ أن الهزة كانت قوية جدًا.

ونقلت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية عن سلطات شاندونغ سقوط ما لا يقل عن "10 جرحى"، وانهيار 74 منزلًا أو مبنى جراء الزلزال الذي أعقبته 52 هزة ارتدادية.

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وشعر بالزلزال سكان مدن بعيدة مثل بكين وتيانجين وكذلك شنغهاي، على بعد نحو 800 كيلومتر من مركزه.

وقال مستخدم آخر على موقع ويبو "لا يمكنني قول أي شيء سوى أنه مخيف".

والزلازل شائعة في الصين ولكن من النادر أن تضرب الجزء الشرقي من البلاد حيث يتركز معظم السكان والمدن الكبيرة.

وذكر مسؤول من مكتب شاندونغ لرصد الزلازل أن احتمال وقوع زلزال أكبر "ضئيل جدًا"، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

 

المصدر / وكالات
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