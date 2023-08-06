الاحتلال يقتحم الخليل ويعتقل عددًا من المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منطقتي المحاور وخلة السمن في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتلت أسطح منازل وشرعت في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

كما داهمت عددًا من منازل المواطنين وعاثت خرابًا في الممتلكات واستجوبت قاطنيها ميدانيًا.

وبحسب مصادر محلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بلال أبو سنينة عقب دهم منزله في مدينة الخليل، والشاب بلال أبو حسين عقب دهم منزل ذويه في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين