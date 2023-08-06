استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب بقناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب من تفريعة الشرقية الكم ٥١ ترقيم قناة.

وأضافت الهيئة، خلال بيان صحفي لها عبر صفحتها على موقع الفيسبوك، أنه من المقرر أن تبدأ أعمال انتشال القاطرة الغارقة عقب مرور السفينة الأخيرة من قافلة الجنوب.

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يُشار إلى أن هيئة قناة السويس، أعلنت، أمس السبت، غرق قاطرة في مياه القناة إثر اصطدامها بناقلة ترفع علم هونغ كونغ أثناء عبورها، لافتة إلى أنّه تم إرسال فريق إنقاذ بحري من أجل انتشالها.

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وأكد رئيس الهيئة، أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال حيث عبرت جميع سفن القافلة ولم تتأثر بالحادث، فيما سيتم انتظام عبور سفن قافلة الجنوب المتبقية خلال ساعتين على الأكثر.

وأشار الفريق ربيع، إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري نجحت في إنقاذ ٦ أفراد من طاقم القاطرة الغارقة وتم نقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وحالتهم جميعا مستقرة، فيما مازال البحث جاريا عن أحد أفراد الطاقم حيث مازال مفقود.

المصدر / وكالات