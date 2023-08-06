الكشف عن تفاصيل جديدة حول منفذ عملية (تل أبيب)

كشفت مصادر رفيعة المستوى في جيش الاحتلال، الليلة، تفاصيل جديدة حول منفذ عملية (تل أبيب) البطولية، الشهيد كامل أبو بكر (27 عامًا) من بلدة رمانة غرب مدينة جنين، والتي أسفرت عن مقتل حارس أمن وإصابة اثنين آخرين من المستوطنين المتطرفين.

اقرأ أيضا: بالفيديو مقتل مستوطن وإصابة إثنين آخرين بعملية إطلاق نار في (تل أبيب)



وقال ضابط رفيع المستوى في جيش الاحتلال: إن "منفذ عملية (تل أبيب) نفذ عملية إطلاق نار مطلع العام، استهدفت دورية لجيش الاحتلال في جنين، دون وقوع مصابين حينها”.

وبحسب الضابط نفسه، فقد عثر بحوزة منفذ العملية الشهيد "أبو بكر" على وصية في جيبه مكتوبًا فيها بأنه أراد الثأر لهجوم المستوطنين على قرية برقة شرق رام الله الليلة الماضية، واستشهاد الشاب قصي معطان برصاص أحد المستوطنين.

اقرأ أيضا: حماس تبارك عملية "تل أبيب" وتؤكد أن ثورة شعبنا لن تهدأ



ووفقًا لتصريحات الضابط لإذاعة الجيش، فإن الشهيد "أبو بكر" استخدم مسدسًا في تنفيذ عمليته وسط مدينة (تل أبيب)، وهو أحد المطاردين لدى الاحتلال منذ ما يزيد عن عامين.

المصدر / فلسطين أون لاين