التجمع الإعلامي: استهداف الصحفيين أصبح سلوكًا ممنهجًا لدى أجهزة السلطة

أكد التجمع الإعلامي الفلسطيني، الليلة، أن استهداف الصحفيين الطواقم الإعلامية أصبح سلوكًا ممنهجًا لدى أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت التجمع الإعلامي في بيانه، إلى أن المشاهد التي ظهر فيها الزميل على السمودي خلال تلقيه العلاج، تؤكد مدى السقوط الأخلاقي لكل من تسوٍل له نفسه الاعتداء على شعبنا عمومًا، وحراس الحقيقة بشكل خاص، في انتهاك صارخ للحريات الاعلامية والعامة.

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واستنكر السلوك المشين لأجهزة السلطة بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية والتي كان آخرها استهداف الزميل الصحفي علي السمودي في مدينة جنين، بعد إطلاق قنبلة غاز أصابته بشكل مباشر في رأسه، ونقل على إثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

ودعا التجمع الإعلامي، الجهات الدولية والعربية التي تعنى بالعمل الصحفي وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب للتدخل في ظل استهداف الصحفيين الذين يواصلون أداء واجبهم المهني والأخلاقي.

وشدد على ضرورة وضع حد لهذه السياسة التي تتنافى مع أبسط معايير احترام العمل الصحفي والإعلامي.

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في سياق أخر، استنكرت شبكة قدس الإخبارية اعتداء أجهزة السلطة على مصورها الصحفي محمد عابد خلال تغطيته لمسيرة مخيم جنين التي انطلقت ابتهاجًا بعملية "تل أبيب".

ودعت الشبكة في تصريح، لفتح تحقيق عاجل بالحادثة، ووقف استهداف الصحفيين الذين يمارسون دورهم المهني بتغطية الأحداث.

وتابعت: "تنظر الشبكة بعين الخطورة لتكرار حالات الاعتداء على عموم الصحفيين واستهدافهم بشكل مقصود بما يخالف القانون ويتعدى على حرية العمل الصحفي".

المصدر / فلسطين أون لاين