لماذا تأخر باريس سان جيرمان في إتمام صفقة ديمبيلي؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الأسباب التي تقف وراء تأخر إدارة نادي باريس سان جيرمان في حسم التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وكان من المفترض أن يجتاز ديمبيلي الفحص الطبي مع سان جيرمان مساء أمس الجمعة؛ لكن مع مرور الساعات أصبح من الواضح أن كل شيء قد تأخر، لتكشف تقارير صحفية إسبانية عن أسباب التأخير.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية سببين لتأخر إتمام الصفقة، أولهما أن إدارة البارسا استغرقت وقتًا أطول من المتوقع لتسليم الأوراق الرسمية للصفقة، والآخر كان بتأخر برشلونة في إرسال المستندات اللازمة لإجراء الفحص الطبي، ما أجبر الباريسي على تأخير هذه الخطوة.



وكان تعاقد برشلونة مع اللاعب يتضمن "شرطًا جزائيًا خاصًّا" يسمح للدولي الفرنسي بالرحيل عن النادي مقابل 50 مليون يورو فقط، بشرط إخبار النادي بقرار الرحيل قبل الأول من أغسطس/ آب، وذلك حسبما أفادت به مصادر صحفية.



جدير بالذكر أن ديمبيلي انضم إلى الفريق الكتالوني صيف 2017، قادًما من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل أكثر من 105 ملايين يورو، وخلال 185 مباراة خاضها بصحبة الفريق الكتالوني، تمكن نجم منتخب فرنسا من تسجيل 40 هدفًا وتقديم 43 تمريرة حاسمة، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

المصدر / فلسطين اونلاين