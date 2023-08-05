خطة جديدة من برشلونة للتعاقد مع برناردو سيلفا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الإستراتيجية الجديدة، التي ستتبعها إدارة نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، من أجل التعاقد مع الدولي البرتغالي، ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، برناردو سيلفا.



وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم السبت، أن النادي الكتالوني يسعى جاهدًا لضم نجم السيتي من أجل تعويض الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي بات على أعتاب الانضمام إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البارسا يعمل بالفعل على إستراتيجية ضم سيلفا بأي ثمن هذا الصيف، ليكون تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، مؤكدةً أنه تم عقد اجتماعات داخل برشلونة يومي الخميس والجمعة الماضيين، للحديث عن صفقة البرتغالي، بحضور ديكو وماتيو أليماني.



وأوضحت "موندو" في تقريرها، أن إستراتيجية برشلونة تتمثل في تقديم عرض لضم سيلفا على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار شراء إلزامي في يوليو/تموز 2024، بمقابل مادي جيد.



وختمت الصحيفة تقريرها بأن السيتي منفتح على بيع سيلفا إلى نادي برشلونة، لا سيما أن اللاعب البرتغالي مغرم بفكرة اللعب للنادي الكتالوني، وهو ما سيساعد النادي الكتالوني في ضم اللاعب، بشرط حصول السيتي على مقابل مالي يلبي توقعاته.



وأسهم النجم البرتغالي بقوة في حصد مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية الموسم الماضي (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا)، عندما سجّل 7 أهداف وقدّم 8 تمريرات حاسمة في كل البطولات، خلال 55 مباراة.



جدير بالذكر أنّ سيلفا يلعب في صفوف سيتي منذ 2017، عندما انضم إلى الفريق قادمًا من موناكو الفرنسي، ومثّله حتى الآن في 302 مباراة بجميع المسابقات ونجح في تسجيل 53 هدفًا.

المصدر / فلسطين اونلاين