حماس تبارك عملية "تل أبيب" وتؤكد أن ثورة شعبنا لن تهدأ

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية (تل أبيب) النوعية، مؤكدة أن رد شعبنا على عدوان المستوطنين لن يتوقف.

وقالت الحركة في بيان صحفي مساء السبت: "إن عملية إطلاق النار في (تل أبيب) مساء اليوم عمل بطولي ردًّا على ميليشيات المستوطنين الذين يصعّدون جرائمهم بحق أبناء شعبنا والمسجد الأقصى المبارك، وإن ثورة شعبنا في وجه هذا المحتل لن تهدأ ما دام فينا عرق ينبض، حتى زوال الاحتلال".

وأضافت: "إننا إذ نزف الشهيد البطل كامل محمود أبو بكر (27 عامًا) من قرية رمانة غرب جنين، منفذ هذه العملية النوعية، لنؤكد أن استمرار عمليات المقاومة في قلب الكيان يؤكد مجددًا قدرة شعبنا على إصابة العدو في مقتل، وفشل كل محاولات إخماد المقاومة وغل يدها في الضفة والقدس المحتلة".

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وأصيب ثلاثة مستوطنين أحدهم عنصر أمن بحالة حرجة جداً، مساء اليوم السبت، في عملية إطلاق نار وسط مدينة (تل أبيب) المحتلة.

ونفذ فدائي فلسطيني عملية إطلاق النار بواسطة مسدس، وأصاب 3 مستوطنين بينهم عنصر أمن إسرائيلي أصيب برصاصة في رأسه.

وأطلق منفذ العملية 5 رصاصات على عنصر الأمن الإسرائيلي، أصابته في الجزء العلوي من جسده، وفق وسائل إعلام عبرية.

ومنفذ العملية هو الشاب الفلسطيني كامل أبو بكر من مدينة جنين، وكان يحمل معه وصية مكتوب فيها بأنه أراد الثأر لهجوم المستوطنين على قرية برقة شرق رام الله الليلة الماضية، واستشهاد الشاب قصي معطان برصاص مستوطن.



